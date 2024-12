Hysaj Lazio, il futuro può cambiare dopo la gara di Coppa Italia con il Napoli? Qual è la situazione dell’esterno

Hysaj Lazio, il futuro dell’esterno albanese può cambiare dopo la gara di Coppa Italia contro il Napoli? Tutti i dettagli sulla situazione

Il Corriere dello Sport fa luce sulla situazione del calciomercato Lazio in uscita. Il quotidiano si concentra sui giocatori non iscritti alla lista per il campionato, tra cui l’esterno Elseid Hysaj.

Per i biancocelesti non è però semplice trovargli una sistemazione. L’albanese ha avuto di recente la possibilità di giocare in Coppa Italia contro il Napoli, mettendosi anche in mostra con una buona prestazione. Non cambia però nulla sul suo futuro: il giocatore continua a lavorare a Formello senza fissa dimora, in attesa di trovare una nuova sistemazione a gennaio.