Hysaj Lazio, c’è l’ACCORDO con la società! Strategia precisa, lo SCENARIO è delineato

Hysaj-Lazio, c’è l’accordo con la società per il futuro: in caso di acquirente il club biancoceleste è pronto a lasciarlo andare

Come riportato dal Corriere dello Sport, una delle situazioni aperte nel calciomercato Lazio è quella di Elseid Hysaj, terzino albanese al momento in vacanza e con un contratto in scadenza a giugno del 2025.

L’ex Napoli e il suo procuratore hanno trovato un accordo con Lotito e Fabiani: in caso di proposta da un club interessato, la Lazio lo lascerà andare anche a titolo gratuito risparmiando i due milioni di euro, bonus inclusi, relativi all’ingaggio.