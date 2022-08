Hysaj, la cessione si complica: il Valencia si defila?

La cessione di Hysaj sarebbe fondamentale per l’assalto al terzino sinistro, ma la situazione dell’albanese è complicata

Infatti il Valencia, interessato al calciatore, non avrebbe i soldi per completare l’operazione. I biancocelesti potrebbero addirittura pensare di liberarlo a zero, in quanto questo non porterebbe ad alcuna minusvalenza. Riflessioni importanti, con il sogno Emerson Palmieri e l’alternativa Valeri sullo sfondo.