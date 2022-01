Hysaj nel mirino di una big della Liga

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino il terzino albanese della Lazio Hysaj dopo aver ceduto Trippier al Newcastle

Rumori di calciomercato attorno a Hysaj. Il classe ’94 arrivato in estate dal Napoli secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb sarebbe entrato infatti nelle mire dell’Atletico Madrid.

I Colchoneros sono alla ricerca infatti di un terzino dopo la cessione di Trippier al Newcastle, ma convincere la resistenza di Sarri a cedere il suo pupillo non sarà semplice. Oltretutto in un ruolo, quello dei laterali di difesa, non granché coperto nello scacchiere biancoceleste.