Holm Lazio, colpo POSSIBILE? Dipende dall’Atalanta! Cifre e dettagli dell’affare

Holm-Lazio, colpo possibile? Dipende dalla decisione dell’Atalanta sul riscatto. Cifre e dettagli della possibile operazione

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio potrebbe affondare per Emil Holm, esterno dello Spezia in questa stagione in prestito all’Atalanta.

L’affare dipende proprio dai bergamaschi: la squadra di Gasperini infatti ha un diritto di riscatto fissato a 8.5 milioni di euro dopo averne spesi 2.5 l’estate scorsa per il prestito. Se la Dea non riscatterà il ragazzo Fabiani è pronto ad entrare in azione.