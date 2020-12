Hoedt: «Potevo andare al Club Brugge, Inzaghi importante per il mio ritorno»

Wesley Hoedt ha parlato a Gazet van Antwerpen

«Ho avuto un incontro con il Brugge, ma non ho mai avuto davvero intenzione di andarci, non era finanziariamente fattibile, ma soprattutto sono molto popolare tra i tifosi dell’Anversa; anche l’Anderlecht era interessato. Questo mi ha fatto piacere, dimostra che ho lasciato un’ottima impressione in Belgio. Ma lo ammetto… Anversa mi ha rubato un po il cuore. Quando poi arriva un club che ha ancora di più da offrire in termini di sport, non ti resta che provarci, e finalmente è arrivata la Lazio. Nell’ultimo anno del mio precedente periodo alla Lazio, Inzaghi era già il mio allenatore. Ha giocato un ruolo molto importante nel mio ritorno».