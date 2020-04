Future Stars – Hložek, il giovane ceco ricercato dai top club italiani

Nuovo appuntamento con i giovani talenti in giro per l’Europa, oggi occhi puntati sul talento ceco Adam Hložek

Nato a Ivancice in Repubblica Ceca, il giovane talento dello Sparta Praga è classe 2002. Il suo esordio nel 2018, a soli 16 anni, lo rende il più giovane calciatore ad avere mai esordito nella storia dello Sparta Praha. Nel 2018 sempre, è stato seguito attentamente da Inter e Juventus, salvo poi la decisione del club ceco di trattenerlo in patria.

Il classe 2002 è una seconda punta: è dotato di un ottimo dribbling, è rapido e con un ottimo fiuto del gol, bravo di testa, data anche la sua altezza di 1.86m, e sa giocare per i compagni, come dimostrano le sue statistiche in questa stagione. Finora ha totalizzato 26 presenze, condite da 5 gol e 8 assist. Ha esordito anche nella sfida di qualificazione di Europa League contro il Trabzonspor, andando tra l’altro anche in gol. Nel gennaio scorso, poi, un’altra italiana ha messo gli occhi sul giovane ceco: il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma lo Sparta Praha ha sparato alto con il prezzo allontanando la trattativa.

Situazione contrattuale: 30/06/2022

Club interessati: Juventus, Inter, Napoli