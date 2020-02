HIGHLIGHTS Genoa Lazio: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2019/20: highlights Lazio Inter

Le azioni salienti del match tra Genoa e Lazio valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

2′ VANTAGGIO LAZIO!! Scambio micidiale tra Caicedo e Marusic che apre la difesa genoana in due e tirata una sassata in porta. E’ 0-1 per i biancocelesti!

6′ Punizione Schöne – Il rossoblù la fantasia da calcio piazzato ma Strakosha blocca sicuro.

14′ Ci prova Caicedo – Leiva porta Caicedo davanti Perin, calcio sul primo palo ma il portiere genoano manda in angolo.