Hernanes su Lazio-Fiorentina: «Gudmundsson si butta, così non è calcio!» - Lazio News 24

Hernanes ha commentato le controverse decisioni di VAR ed arbitro nella sfida di ieri tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Fiorentina di Paolo Vanoli

Hernanes per DAZN ha analizzato il rigore concesso ai toscani per il presunto fallo di Mario Gila su Arbert Gudmundsson. L’ex giocatore dei biancocelesti ha rilasciato delle dichiarazioni relative alle revisioni di Simone Sozza al VAR nel match tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Fiorentina. Le sue parole:

«Sto pensando di fare silenzio stamba relativamente agli arbitri, io non capisco questa dinamica, non è calcio! Nelle dinamica Dudmundsson si butta, per questo l’arbitro non ha fischiato; poi l’arbitro è stato richiamato al VAR. Sono episodi che mi disturbano veramente, anche l’altro rigore che è stato fischiato per la Lazio. Non è calcio!».

LEGGI ANCHE: Taylor Lazio, accordo siglato con l’Ajax! Programmate le visite mediche: le ultime

Hernanes su Lazio-Fiorentina: «Gudmundsson si butta, così non è calcio!» 23

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A

Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse

Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:

SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA

SCOPRI LA PROMO GOLDBET