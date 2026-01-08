Hernanes su Lazio-Fiorentina: «Gudmundsson si butta, così non è calcio!» - Lazio News 24

Ex Lazio
Hernanes su Lazio-Fiorentina: «Gudmundsson si butta, così non è calcio!»
Hernanes ha commentato le controverse decisioni di VAR ed arbitro nella sfida di ieri tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Fiorentina di Paolo Vanoli
Hernanes per DAZN ha analizzato il rigore concesso ai toscani per il presunto fallo di Mario Gila su Arbert Gudmundsson. L’ex giocatore dei biancocelesti ha rilasciato delle dichiarazioni relative alle revisioni di Simone Sozza al VAR nel match tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Fiorentina. Le sue parole:
«Sto pensando di fare silenzio stamba relativamente agli arbitri, io non capisco questa dinamica, non è calcio! Nelle dinamica Dudmundsson si butta, per questo l’arbitro non ha fischiato; poi l’arbitro è stato richiamato al VAR. Sono episodi che mi disturbano veramente, anche l’altro rigore che è stato fischiato per la Lazio. Non è calcio!».
LEGGI ANCHE: Taylor Lazio, accordo siglato con l’Ajax! Programmate le visite mediche: le ultime
Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A
Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse
Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:
SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA
SCOPRI LA PROMO GOLDBET
News
Taylor Lazio, a un passo dal divenire biancoceleste! L’olandese sarà a Roma stasera: le ultime
Taylor Lazio, oggi è la giornata del centrocampista! E’ atteso a Roma. Giungono ulteriori news di mercato: le ultime La...
Lazio, sul mercato è una storia già vista: le parole di Sarri un déjà vu! Da «mi hanno dato C e D» a «non lo conosco»
Lazio che ha inaugurato il mercato con la cessione di Castellanos e Guendouzi. In entrata c’è Ratkov, le parole di...
Errori arbitrali, Lazio Fiorentina è solo l’ultima di una lunga serie: dieci episodi! Nel dubbio mai a favore
Errori arbitrali Lazio Fiorentina si aggiungono ai tanti episodi dubbi della stagione! Il conto arriva in doppia cifra, quanti sono...