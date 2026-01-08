Taylor Lazio, accordo siglato con l’Ajax! Programmate le visite mediche: le ultime

Taylor Lazio, la dirigenza biancoceleste ha raggiunto l’accordo con l’Ajax per l’olandese! Fissate le visite mediche, a seguire la firma del contratto

Il calciomercato Lazio entra in una fase decisiva e lo fa con un colpo destinato a incidere subito sul presente e sul futuro della squadra biancoceleste. La società capitolina, infatti, ha chiuso l’accordo con l’Ajax per Kenneth Taylor, centrocampista olandese classe 2002, individuato come rinforzo ideale per il reparto mediano di Maurizio Sarri.

Un’operazione portata avanti con discrezione e accelerata nelle ultime ore, fino alla definitiva fumata bianca. A svelare i dettagli dell’affare è stato il giornalista Fabrizio Romano, che tramite il suo profilo X ha confermato la totale intesa tra i due club.

Calciomercato Lazio, cifre e dettagli dell’operazione Taylor

L’accordo tra Lazio e Ajax è stato definito sulla base di 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus, legati a obiettivi individuali e di squadra. Una cifra importante ma ritenuta congrua dalla dirigenza biancoceleste per un centrocampista giovane, già abituato a palcoscenici internazionali e con ampi margini di crescita.

Kenneth Taylor ha dato il suo pieno assenso al trasferimento e nella serata odierna è atteso a Roma, dove svolgerà le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul nuovo contratto. L’accordo con il giocatore prevede un vincolo fino a giugno 2030, segnale chiaro della volontà della Lazio di costruire un progetto tecnico solido e duraturo.

Calciomercato Lazio, perché Taylor è il profilo giusto per Sarri

Dal punto di vista tecnico, Taylor rappresenta un profilo perfettamente compatibile con le idee di Sarri. Centrocampista moderno, capace di giocare sia da mezzala che in posizione più centrale, l’olandese abbina qualità nel palleggio, inserimenti offensivi e buona visione di gioco. All’Ajax è cresciuto in un contesto tattico esigente, maturando esperienza anche in campo europeo.

La Lazio cercava un giocatore in grado di dare ritmo, dinamismo e soluzioni tra le linee, soprattutto dopo i recenti cambiamenti a centrocampo. Taylor risponde a tutte queste esigenze e può diventare rapidamente un perno della mediana biancoceleste.

Calciomercato Lazio, un segnale forte della dirigenza

L’arrivo imminente di Kenneth Taylor rappresenta un segnale chiaro da parte della dirigenza della Lazio, intenzionata a investire su profili giovani ma già pronti. Ora l’attenzione si sposta sull’annuncio ufficiale, con i tifosi biancocelesti pronti ad accogliere un rinforzo che può alzare il livello del centrocampo e dare nuove soluzioni alla squadra nella seconda parte della stagione!

