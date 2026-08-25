Le possibili sorprese della Serie A 2027

Ogni stagione di Serie A porta con sé qualche sorpresa capace di ribaltare i pronostici della vigilia e l’edizione 2026/2027 non sembra fare eccezione. Tra cambi di allenatore, mercati mirati e squadre reduci da percorsi di crescita costante, ci sono diverse realtà che potrebbero inserirsi con forza nella parte alta della classifica.

Il Como di Fabregas

Tra le formazioni più interessanti da osservare c’è sicuramente il Como di Cesc Fabregas, che nelle ultime stagioni ha costruito un percorso di crescita costante fino a raggiungere una storica qualificazione in Champions League. Con Nico Paz confermato per un’altra stagione e gli innesti di Luis Milla, Kaiki e Andrés Cuenca, la rosa si è ulteriormente rinforzata e un allenatore ormai stabile alla guida del progetto tecnico, i lariani rappresentano una delle candidate più credibili a sorprendere ancora, nonostante l’inizio non brillante con il pareggio contro l’Udinese.

La Roma di Gasperini

Anche la Roma, reduce da una prima stagione convincente sotto la guida di Gian Piero Gasperini, viene considerata da molti addetti ai lavori una possibile mina vagante del campionato. Il tecnico piemontese ha dimostrato in passato di saper valorizzare al meglio le proprie rose, e un secondo anno di lavoro potrebbe portare ulteriori margini di miglioramento, già visibili grazie al poker rifilato alla Fiorentina.

Le neopromosse della Serie A

Tra le squadre da non sottovalutare ci sono anche le tre neopromosse (Venezia, Frosinone e Monza), che partono con l’obiettivo primario della salvezza ma che, come insegna la storia recente del campionato, possono regalare sorprese anche nella lotta per posizioni più ambiziose, anche se finora non sono state supportate da un avvio di stagione convincente. Monza e Frosinone, però, hanno trovato subito avversarie difficili, cioè Inter e Juventus.

Nuovi allenatori Serie A: le incognite che possono cambiare la stagione

Un discorso a parte meritano le squadre che hanno scelto un cambio radicale in panchina, come Napoli, Milan, Lazio e Atalanta: Massimiliano Allegri ha sostituito Antonio Conte a Napoli, Rúben Amorim guida il Milan, Gennaro Gattuso è arrivato alla Lazio e Maurizio Sarri ha preso il posto di Ivan Jurić all’Atalanta. L’adattamento a nuove idee tattiche può richiedere tempo, ma può anche tradursi in un salto di qualità immediato se il nuovo tecnico riesce a trovare rapidamente la giusta sintonia con la rosa a disposizione.

Serie A 2026/2027: un campionato da seguire con curiosità

La combinazione di questi fattori rende la Serie A 2026/2027 un campionato particolarmente stimolante da seguire. Lequote Serie A offerte da Sisal aiutano a capire quali squadre siano considerate outsider nelle scommesse sulla Serie A, ma il campo può modificare rapidamente le valutazioni iniziali, non solo per la lotta al vertice ma anche per le tante storie che si intrecceranno lungo le 38 giornate di campionato. Chi ama il calcio sa bene che, spesso, sono proprio queste dinamiche a rendere memorabile una stagione.

I singoli che possono fare la differenza durante il campionato

Oltre alle dinamiche di squadra, anche il rendimento dei singoli può alimentare sorprese inattese. Nico Paz e Anastasios Douvikas, rispettivamente 12 e 14 gol nell’ultima Serie A, sono i riferimenti più evidenti del Como; Santiago Castro dovrà invece inserirsi nell’attacco della Roma, mentre Gaetano porta qualità al centrocampo dell’Atalanta. Giovani talenti, nuovi acquisti e calciatori reduci da un’annata di transizione rappresentano altrettante incognite che, se sfruttate al meglio dai rispettivi allenatori, potrebbero incidere in modo significativo sull’andamento della classifica.

Sarà proprio la capacità di trasformare queste variabili in punti di forza a fare la differenza tra una stagione di ordinaria amministrazione e una capace di regalare la sorpresa che, come ogni anno, gli appassionati di Serie A attendono con impazienza.