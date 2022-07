Napoli, Hamsik: «Mi dispiacerebbe se Mertens andasse via...»

Marek Hamsik è tornato a parlare del suo Napoli. Tra i temi toccati, anche il possibile addio di Mertens: le parole

Tanti i temi toccato da Marek Hamsik, in un’intervista rilasciata per Radio Marte. Tra questi, anche il possibile addio di Mertens al Napoli:

ADDIO BANDIERE – «Sto leggendo delle cose e mi dispiacerebbe tanto se andassero via anche Mertens e Koulibaly. Perdere tre bandiere tutte insieme sarebbe molto deludente per i tifosi. Non dipenderà da chi verrà, ma la città deve avere dei simboli, perderne tre in un solo anno sarebbe bruttissimo. I tifosi vogliono sempre avere dei gioielli e dei simboli nella propria squadra, vedremo come andrà a finire».