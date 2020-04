Calciomercato Lazio, Hagi vicino al rinnovo con i Rangers

L’obiettivo di mercato della Lazio sembrerebbe vicino al rinnovo con i Rangers anche se il padre lascia sperare i biancocelesti

Iannis Hagi è uno dei giovani più promettenti attualmente in circolazione. La Lazio da tempo ha gli occhi su di lui e sta aspettando il momento giusto per affondare il colpo.

Dall’Inghilterra però non sembrerebbero arrivare buone notizie per Tare: il Daily Mail avrebbe fatto sapere che i Ragers sono intenzionati a riscattare il cartellino del calciatore, ora in prestito in Scozia. Il padre, il leggendario Gheorghe, ha comunque lasciato uno spiraglio a chi attende alla porta con le sue dichiarazioni al The Scottish Sun: «Ianis è molto felice in Scozia e lo stesso vale per i dirigenti, ma è il giocatore più forte in Romania e le offerte non mancano.Si è parlato molto del suo futuro. La situazione è che lui è in prestito ai Rangers, dove si è trovato bene. Vedremo cosa accadrà, nulla è cambiato in questi giorni: la società possono riscattarlo dal Genk e tutto dipenderà da loro. Ma non siamo qui ogni giorno a chiedere loro una risposta. Non voglio essere scortese, ma leggo spesso storie di come Ianis abbia fallito fin qui. Ha giocato la Champions League con il Genk e le qualificazioni agli Europei con la Romania, poi hanno deciso che non avrebbe giocato più. Il perché? Non lo sappiamo. Allora si è trasferito in un club dove credono in lui e ha fatto bene sia in campionato che in Europa League».