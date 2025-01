Gustavo Sa, ritorno di fiamma per il portoghese? La posizione della Lazio

Ritorno di fiamma per la Lazio per Gustavo Sa? La posizione del club ancora alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per gennaio

Il calciomercato Lazio è sempre in cerca di rinforzi per il centrocampo biancoceleste. Anche se la trattativa per Jacopo Fazzini sembra ormai sfumata, come spiega il Corriere dello Sport è stato smentito il possibile interesse nei confronti di Gustavo Sa.

Il giovane del Famelicao non è nei piani dei capitolini, che cercano un nome di maggior blasone. Non è chiaro se sia un under 22 o un over, anche se nel secondo caso servirebbe una cessione.