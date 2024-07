Guendouzi promuove Tavares: «Può diventare uno dei MIGLIORI IN SERIE A»

Le parole di Mateo Guendouzi su Nuno Tavares, nuovo acquisto della Lazio: «Siamo amici dai tempi di Marsiglia»

Nel corso dell’intervista a Lazio Style Channel, Mateo Guendouzi ha parlato anche del trasferimento di Nuno Tavares alla Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Conosco Nuno Tavares, è un mio amico, perché abbiamo giocato insieme a Marsiglia facendo un’ottima stagione lì. Quando mi ha chiamato per dirmi che la Lazio lo voleva l’ho incoraggiato a venire qui perché so che è un grande giocatore e può diventare uno dei migliori terzini sinistri del campionato italiano. Ne sono sicuro al 100%, ha grandi qualità e grandi capacità. Baroni ho capito come vuole giocare. Predilige un calcio focalizzato sul possesso palla, vuole che siamo aggressivi. Gli piace giocare un calcio offensivo, per me questo è importante. Sappiamo che sarà difficile, abbiamo appena iniziato la preparazione estiva, ma sono convinto che faremo una grande stagione».