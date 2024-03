Guendouzi sulle sue condizioni fisiche dopo la nazionale: «Sto bene, ma…». Le parole del centrocampista al termine del match con la Francia

Intervistato al termine dell’amichevole tra Francia e Cile, Mattéo Guendouzi ha parlato della prestazione della squadra e delle sue condizioni fisiche. Di seguito le parole del centrocampista della Lazio:

PAROLE – «È andata molto bene.Abbiamo iniziato male la partita, ma siamo riusciti a rientrare in partita. Giocando al fianco di Kylian Mbappé e Théo Hernandez, dovevo evitare di salire troppo, gestire l’equilibrio e passare la palla. Siamo riusciti a farlo abbastanza bene per tutta la partita. Sono immensamente orgoglioso di indossare la maglia della Francia. Gli infortuni non hanno avuto alcun impatto, ma è la fine della stagione e il tendine del ginocchio e il quadricipite sono un po’ tesi».