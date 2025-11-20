Guendouzi fuori dal progetto Lazio? Ecco quale sarà il piano dei biancocelesti

Guendouzi, dalla centralità al possibile addio: il Calciomercato Lazio entra nel vivo. La crisi del centrocampista francese e le strategie della società spingono verso una possibile cessione per finanziare i nuovi rinforzi.

Negli ultimi mesi il Calciomercato Lazio è entrato nel vivo con un nome su tutti: Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, arrivato a Roma come giocatore intoccabile e simbolo di continuità, sta vivendo una parabola sorprendente. Da perno del centrocampo biancoceleste si è trasformato, nel giro di pochi mesi, in uno dei principali indiziati per una cessione utile a finanziare i prossimi movimenti di mercato.

All’inizio della sua avventura laziale, Guendouzi era stato uno dei profili più apprezzati da Maurizio Sarri. Nella prima stagione il tecnico lo considerava imprescindibile, e persino l’arrivo di Tudor aveva momentaneamente oscurato – senza cancellare – il valore del francese. Con Baroni e poi con il ritorno al 4-3-3, molti pensavano che Guendouzi potesse recuperare centralità. Invece, la situazione si è complicata.

La scorsa stagione, soprattutto nel girone d’andata, la coppia Guendouzi-Rovella aveva stupito anche fuori dai confini italiani. Il loro equilibrio tattico permetteva alla Lazio di schierare quattro punte senza perdere solidità. Tuttavia, quel sistema aveva messo in luce un limite: l’assenza di gol dal centrocampo. I due avevano segnato appena una rete in coppia, e alla lunga questo dato ha pesato. Senza un Luis Alberto capace di inventare la giocata, il francese si è ritrovato a sostenere un compito offensivo lontano dalle sue caratteristiche naturali.

Il ritorno al modulo preferito da Sarri non ha risolto il problema. Caricato di responsabilità creative e realizzative, Guendouzi ha mostrato più nervosismo che lucidità. L’espulsione nel derby e diversi errori in zona gol hanno peggiorato la percezione del suo rendimento. Anche la Nazionale francese lo ha escluso negli ultimi cinque mesi, contribuendo a far calare il suo valore di mercato.

Non sorprende quindi che il suo prezzo, un tempo vicino ai 50 milioni della clausola, oggi si attesti sui 25-30 milioni. Una cifra che la società considera accettabile, soprattutto in un momento in cui il Calciomercato Lazio potrebbe richiedere sacrifici per permettere a Sarri di ottenere rinforzi fondamentali. Premier League e Inter avevano già manifestato interesse in passato; ora, con la situazione cambiata, quegli stessi corteggiamenti potrebbero concretizzarsi.

Guendouzi è così entrato ufficialmente nel gruppo dei possibili partenti. Non per mancanza di qualità, ma per necessità strategiche: la Lazio ha bisogno di nuove energie e di un equilibrio diverso in mezzo al campo. Nel puzzle del Calciomercato Lazio, il francese potrebbe essere il tassello da muovere per far ripartire un progetto che, senza innesti adeguati, rischia di restare incompiuto.

