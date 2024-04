Guendouzi Lazio, Nainggolan esagera: «Per me è una pippa! Sa fare solo questa cosa»

Guendouzi-Lazio, Nainggolan, ex centrocampista della Roma, si scaglia contro il francese: la dichiarazione lascia di stucco

Ospite a Controcalcio su Twitch, Radja Nainggolan ha attaccato duramente Guendouzi:

PAROLE – «Guendouzi sa solo correre. Per me è una pi**a, lo dico così. Tu fai partire uno come Milinkovic-Savic e lo rimpiazzi con uno così? Non sta facendo bene lui, sta facendo male la Lazio. Ditemi una sua qualità. Non è veloce e la resistenza la deve avere chi fa atletica. Per me non è da Lazio, tra lui e Duncan prendo tutta la vita il centrocampista della Fiorentina. Non è forte, punto. E’ un giocatore normale».