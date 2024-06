Guendouzi Lazio, RETROSCENA Baroni! Dialogo col francese, un SOLO ostacolo per la permanenza

Guendouzi-Lazio, retroscena Baroni: il tecnico lo ha chiamato mettendolo al centro del progetto. C’è un solo ostacolo

Come riportato dal Corriere dello Sport, per il calciomercato Lazio Mateo Guendouzi è praticamente incedibile, specie dopo l’addio di Igor Tudor e l’arrivo di Marco Baroni. Il nuovo allenatore, svela il quotidiano, lo ha messo al centro del proprio progetto tecnico e lo ha chiamato per comunicarglielo.

L’unico pericolo potrebbe arrivare dalla Premier League e in particolare dall’Aston Villa, club che gioca la Champions League nella prossima stagione, specie non appena andasse in porto la cessione di Douglas Luiz alla Juve. Nel caso fosse il francese a chiedere la cessione la valutazione è di 30 milioni di euro.