Guendouzi Lazio, il francese verso l’addio in estate? La società non lo esclude, ma serve questa offerta: fissato il prezzo. Le ultimissime

Secondo quanto riporta TMW, Mateo Guendouzi è uno dei centrocampisti più completi della Serie A. La sua permanenza o meno in casa Lazio dipenderà dal posizionamento finale in campionato.

La qualificazione alla prossima Champions League precluderebbe automaticamente la partenza di uno dei calciatori più importanti della rosa di Baroni. Al contrario, non dovesse il calciomercato Lazio staccare il pass per la massima competizione europea ecco che anche lo stesso calciatore potrebbe chiedere la cessione per un club più ambizioso e competitivo. Tanto insomma passa da questo finale di stagione.