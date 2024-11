Guendouzi: «La gara contro Rovella? Ha tutto per diventare un top player. Insieme stiamo facendo cose importanti»

Le parole di Matteo Guendouzi in un’intervista a La Gazzetta dello Sport sulla sua Lazio e sugli obiettivi futuri

In una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport, Matteo Guendouzi, ha parlato dell’incredibile momento che sta vivendo con la Lazio, esprimendosi anche sugli obiettivi futuri che vorrebbe perseguire proprio con questa maglia.

ROVELLA– «La gara contro Rovella? Lui Ha fatto un paio di interventi al limite su di me, ma giusto così. Ci abbiamo scherzato. Ha tutto per diventare un top player ed essere in tempi brevi il miglior centrocampista italiano, anzi forse lo è già. Insieme stiamo facendo cose importanti ».