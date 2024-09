Gudmundsson Fiorentina: «Non potevo chiedere INIZIO MIGLIORE, finalmente la vittoria!»

Gudmundsson Fiorentina, le sue parole dopo la vittoria contro la Lazio: «Mentalmente sono pronto da tempo, ora sto bene anche fisicamente»

Albert Gudmundsson ha parlato a DAZN dopo Fiorentina Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Non potevo chiedere un inizio migliore: non era facile oggi, ma oggi finalmente è arrivata la vittoria. Penso che mentalmente ero pronto, ma fisicamente no, dovevo rimettermi in forma e ora sono pronto su entrambi i fronti».