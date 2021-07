Grujic, l’ex obiettivo della Lazio nel mirino del Sassuolo

Calciomercato, un ex obiettivo della Lazio nel mirino del Sassuolo. Marko Grujic è sempre più vicino ai neroverdi

Il Sassuolo è sempre più vicino a Marko Grujic. Ballano due milioni di euro con il Liverpool tra domanda e offerta, ostacolo non insormontabile da parte della società neroverde.

Come riportato da A Bola, l’affare è in dirittura di arrivo. Il centrocampista serbo classe ’96 lascerà nuovamente Anfield – dopo il prestito al Porto – per mettersi in mostra in Serie A. Il centrocampista era stato nel mirino della Lazio in passato.