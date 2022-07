Gregucci: «Sarri massacrerà Casale mentre per Romagnoli...»

Angelo Gregucci ha parlato a Radiosei di Alessio Romagnoli e della coppia che formerà con Casale

ROMAGNOLI – «Non era complicatissimo portare Romagnoli alla Lazio, Alessio si è un po’ tanto sbilanciato per la causa. Sono felice, può coronare una storia di sentimenti famigliari. E’ una soluzione tecnicamente buona, entrambe le parti avevano bisogno di unirsi. La Lazio lo riporterà ad un certo livello e lui la porterà a fare una step successivo. La Champions penso sia alla portata. Ci saranno tante gare, i club italiani devono rappresentare meglio il nostro calcio in Europa».

CASALE-ROMAGNOLI – «Due centrali devono essere forti, non devono completarsi. Fisicamente ci sono, l’esperienza la porta Alessio che dovrà guidare il reparto, questo periodo serve a Casale per indottrinarsi. Lui ha spesso giocato a uomo, ora deve cambiare il suo modo di pensare, i principi difensivi. Sarri è un maniaco della linea difensiva, lo massacrerà. Questo è il momento del collaudo, i quattro difensori ed il portiere devono muoversi in una certa maniera. Per lui sarà un apprendistato più lungo rispetto agli altri. Poi c’è Patric che piace molto a Sarri, nel frattempo sarà lui a trovare più spazio».