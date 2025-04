Gregucci: «Faccio i complimenti a Baroni perchè ha preparato benissimo la partita e la squadra ha riparato per gli errori dell’andata»

Condividi via email

Gregucci, l’ex biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni riguardo il derby di ieri rilasciando a tal proposito queste sue considerazioni

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Angelo Gregucci il quale da ex Lazio si esprime con parole chiare e precise sul derby contro la Roma. Ecco cos ha detto l’ex aquilotto

PAROLE – Derby? Ieri sera ci sono state tante cose buone, che lasciano speranza e positività in vista di giovedì sera. I tifosi della Lazio hanno vinto. Ho la sensazione che è un decennio che la Nord è avanti, dà un impatto forte. Me l’ha detto anche uno del Pisa che era vicino a me: ‘I tifosi della Lazio hanno stravinto con la scenografia’ e questo, aggiungo, accade ormai da anni

GARA – Per quanto riguarda la partita devo fare i complimenti a Baroni. Piano gara intelligente, abbiamo imparato dall’andata. Pareggio che nasce da una buona prova, che ci fa ben sperare per giovedì anche se non può bastarci, dovremo fare di più, soprattutto sotto il punto di vista realizzativo. È stata una gara preparata bene, poi quando si parla di gioco del calcio occorre anche la fortuna e loro l’hanno avuto, hanno capitalizzato con poco. La Lazio ha fatto tutto quello che doveva fare. Dal punto di vista realizzativo ci siamo consegnati ad un colpo di fortuna

DIA – Quella palla doveva spingerla in porta con una veemenza disumana; magari è anche il derby di Roma che ti lascia interdetto, è una gara che ti dà molta pressione e ne approfitto per fare i complimenti ai nostri difensori

ARBITRO – Sozza? Ogni derby parliamo di Paredes, meno di Saelemaekers che meritava il rosso. Noi ne parliamo sempre, ma visto che otteniamo poco cerchiamo di essere più forti anche di questo. Al prossimo derby i nostri si devono ricordare chi sono gli altri, ma devo dire che la Lazio è stata matura, anche sotto il profilo disciplinare; complimenti anche a Pellergini, noi siamo stati composti, siamo stati squadra