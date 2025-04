Gregucci: «La gara con l'Atalanta è uno spartiacque stagionale per la Lazio, la squadra...»

Gregucci, l’ex biancoceleste alla luce della partita di domenica contro l’Atalanta rilascia alcune sue considerazioni: ecco cos ha detto

Ai microfoni di Radiosei ha parlato come di consueto Gregucci, il quale da ex Lazio ha analizzato cosi la situazione dei biancocelesti in vista di domenica contro l’Atalanta

PAROLE – L’Atalanta cerca sempre di imporre il proprio gioco. Nella gara di andata, abbiamo visto i biancocelesti giocarsi un primo tempo eccellente contro la Dea e questo è indicativo. Per chi ha giocato meno questa è una super opportunità, questa gara è uno spartiacque assoluto per il finale di stagione. Col derby in mezzo alle due gare europee, noi dovremo uscire dal tour de force con una semifinale in tasca e una distanza di 3-4 punti dal quarto posto. Sarebbe uno scenario importante per la Lazio

Serve una prestazione importante, solida, attenta. Bisogna uscire dal campo con la coscienza a posto, senza aver rimpianti. Tatticamente, credo che l’Inter può dare un’idea di come si batta l’Atalanta. La Lazio deve dare pochissimi riferimenti ai loro difensori centrali, per evitare quei duelli individuali. Penso che la chiave sia nel lavoro di Vecino e Dele-Bashiru, che devono fare un grande lavoro su De Roon