Gregucci: «La prestazione della Lazio con il Lecce non mi è piaciuta per niente, vedo buoni solo i tre punti»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex biancoceleste Angelo Gregucci alla luce della vittoria di misura della Lazio sul Lecce, ha rilasciato queste considerazioni con parole forti e dure a riguardo

PRESTAZIONE – Di Lecce mi rimangono i tre punti. La partita non mi è piaciuta: ho visto atteggiamenti e anche un linguaggio del corpo che non mi sono piaciuti. I migliori, i più competitivi, mi sono sembrati Gila e Castellanos che non c’erano lunedì scorso contro l’Inter. I nostri esterni bassi hanno sbagliato molto, i centrocampisti non mi sono piaciuti dopo che ci avevano abituati a prove di livello e non mi è piaciuta neanche la gestione del vantaggio. Questa partita non mi ha esaltato sotto il profilo dell’atteggiamento. Portiamo a casa questi tre punti, presi su un campo che ora come ora è difficile. Vincere era fondamentale. Dia l’ha vista poco la palla ma si è impegnata. Io credo che questa squadra debba riconoscere i momenti delle partite. Mi piace che chi esce dia la mano al calciatore che entra, che quando la palla è in gioco due compagni non si parlino ma corrano. Squadre forti queste cose non le sbagliano. Umiltà, atteggiamento, non sbagliare in campo, non protestare: questo serve per rimanere in alto