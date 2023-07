Gregucci: «Il Lecce? La prima è sempre insidiosa specialmente con il mercato aperto»

Gregucci, l’ex difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando il calendario della Lazio e non solo

SERIE A – La prima giornata è sempre complicato contro le piccole che hanno entusiasmo. Basta vedere l’Inter che nella passata stagione è passata solo al 90’ sul campo dei salentini. Cerchiamo di arrivare al meglio a questi appuntamenti. Tra l’altro ci sarà ancora il calciomercato aperto, il che lo ritengo assurdo. La Lazio è diventata una grande e quindi deve cercare di vincere sempre e comunque sia in casa che in trasferta

SOSTA – La lunga sosta nello scorso campionato ha influito parecchio sia per le squadre sia per i singoli giocatori. Vedi anche Milinkovic che non era arrivato benissimo al Mondiale. Oggi i calciatori sono delle macchine. Per quanto riguarda la Lazio Sarri vuole i giocatori il prima possibile perché deve preparali. È però fondamentale che il tecnico abbia i medesimi interpreti in difesa vista l’importanza che ricopre questo settore per lui