Gregucci: «Non sarà facile rimpiazzare Acerbi. Milinkovic profilo internazionale»

Angelo Gregucci – ex giocatore della Lazio – ha commentato il calciomercato biancoceleste, soffermandosi sul caso Acerbi

Angelo Gregucci – per le frequenze di TMW – ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio, analizzando i colpi che dovrà mettere a segno. Ecco le sue parole:

ACERBI – «La Lazio dovrà operare in difesa e credo che serviranno due, forse tre centrali. Acerbi ha ancora due anni di contratto con la Lazio, a determinate cifre e non credo che i biancocelesti se ne possano privare senza un’offerta consistente. È tra i più affidabili a livello nazionale e l’interesse di Milan e Inter lo testimonia: sostituire Acerbi sarà dura per la Lazio. E poi i difensori, ripeto, costano tanto, vedi Botman che è sfumato per il Milan».

MARCOS ANTONIO – «Mi sembra un giocatore tecnicamente valido, è un buon colpo. Mi chiedo però come sia possibile che per Milinkovic-Savic che è un giocatore importantissimo, non sia arrivata un’offerta adeguata: è un giocatore che vale tanto, sposta gli equilibri ed ha un profilo internazionale. Si è parlato di un valore di 70-75 milioni poi bisogna vedere le intenzioni di Lotito sulla cifra».