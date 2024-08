Greenwood Lazio, la RIVELAZIONE di Fabiani: ecco perché è stato BOCCIATO

Nel corso della lunga intervista a LSC il ds della Lazio Angelo Fabiani ha anche rivelato il motivo per cui la trattativa con Mason Greenwood si è chiusa negativamente.

GREENWOOD – «Volevamo prenderlo già lo scorso anno. C’è stato un intoppo tra società e calciatore, sappiamo tutti quale è stata la sua problematica. Quest’anno un agente ci ha presentato l’idea di prenderlo. Si è aperta un’asta gigantesca, cosa che poteva durare fino a un certo limite. Abbiamo offerto 22 milioni di sterline per il 50% del giocatore, circa 27 milioni di euro. Ha preferito un’altra strada. Nella vita i migliori affari sono quelli che non si fanno. Voglio Rovella, Cataldi, Zaccagni, giocatori che sono legati alla squadra. Questi mercenari sono trappoloni. Potrei vendermi per 50 euro in più ma non sarei un uomo. Questo è quello che mi hanno insegnato i miei genitori. Auguriamo le migliori fortune a Greenwood».

