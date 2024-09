Greenwood Lazio, l’ex biancoceleste DUBBIOSO: «Non capisco come sia potuto SUCCEDERE». La RIVELAZIONE

Greenwood Lazio, l’ex biancoceleste Fabrizio Ravanelli dubbioso su quanto accaduto all’attaccante inglese ed ex obiettivo capitolino

Nella sua intervista a Il Foglio, Fabrizio Ravanelli ha parlato così dell’ex obiettivo del calciomercato Lazio Mason Greenwood.

LE PAROLE – «Greenwood pratica un altro sport. Non capisco come i grandi club se lo siano lasciati scappare. Come il Manchester United l’abbia ceduto al Getafe, la squadra con cui l’anno scorso è esploso. Ha un pregio: su 10 tiri, 9 sono gol ed uno viene salvato dal portiere».