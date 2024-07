Greenwood Lazio, il Manchester United pensa allo “sconto”: dal club biancoceleste FILTRA ottimismo. COSA SUCCEDE. Le ultime

Secondo quanto riporta Repubblica Roma, Lotito e Fabiani continuano a mantenere i contatti con il Manchester United attraverso gli intermediari che curano la trattativa per Greenwood. Bisogna fare i conti con la concorrenza di Benfica e Marsiglia, ma la Lazio

è assolutamente in corsa per l’acquisto dell’ala destra inglese. È certo che lo United abbasserà le richieste rispetto ai 35 milioni di euro di partenza, il nodo è capire l’entità dello sconto.

Lunedì la squadra allenata da ten Hag si radunerà e l’idea del Manchester è

cedere Greenwood entra quella data o al massimo, come scrivono anche in Inghilterra nella settimana successiva. Sarà decisivo l’accordo tra club, perché il giocatore non ha espresso preferenze particolari tra Lazio, Benfica e Marsiglia, accetterebbe una di queste destinazioni.