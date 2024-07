Greenwood Lazio, il club PUNTA al SORPASSO sul Marsiglia: la strategia di Fabiani e Lotito. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio punta al sorpasso sul Marsiglia

per aggiudicarsi Mason Greenwood. L’ inglese diventerebbe il colpo per il dopo Immobile. Sia pure con un ruolo diverso visto che è un’ala. A giugno il club capitolino ha inviato al Manchester United un’offerta da 20 milioni di euro con l’aggiunta del 50% sulla rivendita. Ottenendo anche l’ok del giocatore sulla destinazione.

Con la cessione di Immobile, che ha fruttato tre milioni di euro, verrà rilanciata l’offerta al Manchester United per portarla a quota 25, con il 50% sulla rivendita. Per Greenwood un ingaggio che si avvicinerebbe ai quattro milioni a stagione. Al Marsiglia di De Zerbi piace molto il giocatore. Ma l’attaccante inglese non riscuote l’unanimità in città. Il sindaco Benoit Payen ha espresso il suo dissenso verso un giocatore accusato di aver picchiato la moglie.