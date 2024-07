Greenwood Lazio, Lotito FISSA la deadline: attesa per domani la SVOLTA nella trattativa. In caso di fumata nera si punterà su altri obiettivi

Come riportato da Ilario Di Giovambattista, domani sarà il giorno decisivo per Mason Greenwood. La Lazio non intende attendere ancora e ritiene che l’offerta recapitata al Manchester United sia congrua.

Inoltre, in Inghilterra è presente un fiduciario biancoceleste e nella giornata di domani Angelo Fabiani è pronto a raggiungerlo per provare a chiudere la trattativa. C’è da aggiungere che i genitori hanno un ruolo importante nell’operazione e nella decisione del giocatore. Nel caso in cui l’affare non si concluda entro domani la Lazio virerà su un centravanti già individuato.