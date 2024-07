Greenwood Lazio, la notizia GELA Lotito! C’entra il Marsiglia, cosa è SUCCESSO

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabrizio Romano ha parlato così di Mason Greenwood, obiettivo caldissimo del calciomercato Lazio in entrata.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille keep working on Mason Greenwood personal terms agreement.

Discussions underway about the salary structure after €30m package deal agreed with Man United.

OM board and Roberto de Zerbi want to make it happen, talks continue. pic.twitter.com/RBalVrGO2N

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024