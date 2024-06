Greenwood Lazio, la MOSSA di Fabiani è da IMPAZZIRE! Blitz programmato, cosa sta succedendo

Greenwood-Lazio, mossa di Fabiani per l’inglese del Manchester United: programmato blitz in Inghilterra per provare a chiudere

Importantissimo aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio sul calciomercato Lazio è in particolare sulla situazione relativa a Mason Greenwood. Angelo Fabiani in queste ore ha infatti pianificato un viaggio in Inghilterra per cercare di trovare la quadra per il calciatore che piace anche alla Juve.

Le richieste sono alte (30 milioni di sterline) ma la Lazio ci vuole provare fino in fondo. Va ricordato che i biancocelesti avevano presentato una prima proposta da 20 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, rifiutata però dallo United.