Greenwood Lazio, NUOVO BLITZ di Lotito? Vuole bruciare la concorrenza

Greenwood Lazio, Lotito prepara il blitz con il Manchester United: vuole bruciare sul tempo Marsiglia e Napoli

Mason Greenwood rimane il nome più caldo del calciomercato Lazio: sull’esterno in uscita dal Manchester United e Claudio Lotito non vuole mollare la pista.

Come riportato da La Repubblica il presidente biancoceleste starebbe provando un nuovo blitz con gli inglesi per bruciare la concorrenza del Marsiglia e del Napoli. In particolare spera che il calciatore dica no ai francesi, dove da una parte c’è il pressing di De Zerbi che lo chiama più volte al giorno, dall’altra il no secco della piazza, dalla curva fino ad arrivare al sindaco della città francese. Con loro fuori dai giochi per la Lazio si potrà tornare con l’offerta da 25 milioni con il 50% sulla rivendita futura, cercando di anticipare anche i partenopei, che prima devono piazzare Lindstrom.