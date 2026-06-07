Grecia Italia 0-1: gli Azzurri vincono ancora grazie alla rete di Esposito! Baldini non sbaglia neanche questa volta

Grecia Italia termina sul risultato di 0-1! Baldini conferma le sensazioni positive evidenziate contro il Lussemburgo: tante giovani promesse

Questa sera presso lo stadio Pankritio di Creta si è giocata Grecia Italia, la seconda amichevole per la Nazionale azzurra guidata dal ct ad interim Silvio Baldini che, dopo il successo di pochi giorni fa contro il Lussemburgo per 0-1, si è confermata ancora grazie alla rete di Francesco Pio Esposito che ha deciso la sfida contro i greci. Ecco la diretta testuale della sfida:

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GRECIA ITALIA, IL TABELLINO:

GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis; Masouras, Douvikas. CT: Jovanovic

A disposizione: Mandas, Tzolakis, Androutsos, Kontouris, Kostoulas, Kourbelis, Kyziridis, Mavropanos, Ntoi, Pavlidis, Rota, Tetteh, Tsimikas, Tzolakis, Zafeiris.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. CT: Baldini

A disposizione: Palmisani, Daffara, Reggiani, Favasulli, Fortini, Faticanti, Mane, Berti, Dagasso, Cacciamani, Fini, Inacio, Camarda.