Graziani: «La Lazio ha espugnato il Franchi grazie alle sostituzioni»

Ciccio Graziani ha parlato della vittoria di Firenze

Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per esprimere il proprio parere in merito alla vittoria della Lazio a Firenze. Ecco le sue parole.

PARLA CICCIO – «L’atteggiamento di Ribery è stato inqualificabile. Si può discutere dell’operato dell’arbitro, ma prendersela con il guardalinee non aveva senso. La Lazio ha vinto la partita grazie ai cambi del mister, le riserve della Fiorentina non hanno la stessa qualità», conclude così Graziani.