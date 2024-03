Gravina sulla Nazionale: «Con il Venezuela i tifosi ci hanno accolto in maniera straordinaria»

Gravina, il presidente della Federcalcio ha espresso il suo pensiero sulla Nazionale alla luce della gara con il Venezuela

Intervenuto ai microfoni di Italpress, il presidente della Federcalcio Gravina si è espresso sulla Nazionale soffermandosi sul Venezuela a pochi mesi da Euro 2024

PAROLE – Venezuela? Al di là della partita di calcio, c’è una partita straordinaria che volevamo giocare e vincere in modo convincente e questa partita l’hanno vinta i tifosi che ci hanno accolto in maniera straordinaria. Credo che questo dia ai nostri ragazzi una grande iniezione di fiducia per il futuro

Il calcio è un elemento di aggregazione. Dovremmo lavorare un po’ di più sull’essere socievoli, il bisogno di stare con gli altri in condizioni ideali e riscoprendo la nostra capacità di relazione. Abbiamo un primo appuntamento il 15 giugno con l’Albania, cercheremo di ottenere i migliori risultati possibili step by step