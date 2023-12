Gravina: «Fagioli e Tonali due ragazzi fragili, essere stati beccati per loro...»

Gravina, il presidente di Lega torna parlare ancora una volta del caso scommesse ed in particolare di Tonali e Fagioli

PAROLE – Sono ragazzi fragili che hanno ceduto alle loro debolezze, per i quali essere stati beccati alla fine è stata un po’ una liberazione. Ora vanno assolutamente recuperati. Fagioli al momento sta seguendo la fase di recupero psicologico, poi da gennaio sarà a disposizione della FIGC per proseguire il suo percorso che prevede incontri nelle scuole calcio e in quei luoghi in cui la sua testimonianza potrà essere molto utile a tanti coetanei