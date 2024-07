Gosens Lazio, il ds dell’Union Berlino fa CHIAREZZA sul futuro dell’ex Inter

Gosens Lazio, il dirigente del club tedesco fa chiarezza riguardo l’ex Inter che piace anche ai biancocelesti: le sue parole

Ai microfoni di Sky ha parlato il ds dell’Union Berlino Heldt, il quale fa chiarezza totale riguardo il futuro di Gosens che piace molto anche alla Lazio

PAROLE – Su Gosens posso dire che ora è qui con noi ed è concentrato al massimo su questo. Ha un contratto con l’Union Berlino. Quelle che lo riguardano sono in questo momento solo voci di mercato, non ci sono proposte concrete. C’è tempo fino al 31 agosto per valutare tutte le offerte e poi annunceremo ciò che avremo deciso