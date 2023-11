Ex Lazio, Pandev spiega: «Italia-Macedonia e futuro. Vi dico tutto»

Goran Pandev, ex Lazio, ha parlato del proprio futuro e della gara tra Italia e Macedonia: le sue dichiarazioni al Corriere dello Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex Lazio Goran Pandev ha dichiarato:

ITALIA-MACEDONIA – «La guarderò in tv, non sarò a Roma. Sfi da speciale, eviti di farmi sbilanciare sul pronostico».

PROGETTI FUTURI – «Sono impegnato in Macedonia con un club che abbiamo acquistato

e sto gestendo. Non penso di allenare, non ho voglia, adesso devo solo godermi la famiglia

alla quale non ho potuto dedicare il tempo che avrei voluto. E poi, boh, forse studierò

da manager, sto cominciando con Branchini. Ma non ho le idee chiare».

