Gomis Lazio, dalla Francia sicuri: anche i biancocelesti sul baby attaccante. Sfida a una big di Ligue 1? Ecco chi è

Gomis Lazio, in Francia non hanno alcun dubbio: i biancocelesti vogliono il baby attaccante. Ecco chi è e la concorrenza

Secondo quanto spiegato da L’Equipe, il calciomercato Lazio si sarebbe messo sulle tracce di Tidiam Gomis, giovane attaccante classe 2006 in forza ai francesi dello Stade Malherbe de Caen.

Il calciatore, in questa stagione in Ligue 2, ha messo a referto 2 gol e 2 assist in 19 presenze e ha il contratto in scadenza a giugno, quindi rappresenta una possibile occasione. Su di lui é forte anche il Marsiglia.