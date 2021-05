Gollini nel mirino della Lazio: è lui la prima scelta per il futuro

Sarà proprio Gollini il futuro della Lazio tra i pali? Il portiere piace molto in casa biancoceleste: le ultimissime

In casa Lazio si pensa al futuro della porta. Con Straskosha ai saluti, con addosso gli occhi di Bologna e Southampton all’estero, e Reina ormai non più tanto giovane, si guarda al futuro. Come rivela Tuttomercatoweb, ai biancocelesti piace Pierluigi Gollini: tra Tare e l’entourage del portiere della Dea c’è stato già un primo contatto.

I nerazzurri valutano il portiere quindici milioni: anche Roma e Milan avrebbero puntato l’estremo difensore.