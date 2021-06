Goal Of The Year Lazio, chi vincerà la sfida del gol più bello? VIDEO

Goal Of The Year Lazio, in lizza per il premio di gol dell’anno ci sono Immobile, Marusic, Correa e Luis Alberto

Dopo la proclamazione di Sergej Milinkovic a Player Of The Year, è il momento per i tifosi biancocelesti di votare il Goal Of The Year. Saranno Ciro Immobile, Adam Marusic, Luis Alberto e Joaquin Correa a contendersi lo scettro di gol più bello. Chi vincerà?

Il club tramite i canali social intanto, ha postato un video coi gol dei quattro potenziali vincitori.