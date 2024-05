Mercato Lazio, RETROSCENA Romagnoli: confronto a fine stagione, c’è una possibilità CLAMOROSA

Mercato Lazio, retroscena Romagnoli: previsto confronto con la società a fine stagione, c’è una clamorosa possibilità

Come riporta Il Messaggero, nonostante il lavoro diplomatico dell’entourage nelle scorse settimane, il futuro di Alessio Romagnoli nel prossimo calciomercato Lazio è ancora tutto da decifrare.

Nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno del 2027, Romagnoli non si trova particolarmente a suo agio con l’impostazione tattica di Igor Tudor e ha in programma un incontro con la società a fine stagione per capire i piani futuri: la permanenza non è scontata.