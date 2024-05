Calciomercato Lazio, dilemma indice di liquidità: Lotito preoccupato, lo SCENARIO in vista di giugno

Calciomercato Lazio, ritorna l’incubo legato all’indice di liquidità del club biancoceleste: Lotito preoccupato, lo scenario

Tra i temi all’ordine del giorno in casa biancoceleste c’è inevitabilmente anche quello legato al calciomercato Lazio della prossima estate.

Spaventa lo scenario in vista di giugno, soprattutto senza l’oro della Champions (oggi

un miraggio a tre giornate dal termine del campionato) e con il solito spettro dell’indice di liquidità dietro l’angolo. Persino la permanenza di Kamada non sarebbe forse la panacea dei mali, ma un ulteriore nodo: anche solo per un altro anno, guadagnerebbe oltre 3 milioni (6 lordi) a bilancio. E c’è il limite imposto dalla Uefa che, fra entrate in stipendi e trasferimenti

nel 2024, dovrà scendere all’80%. Considerando l’attuale settimo posto (piazzamento in Europa League) per dei ricavi da 160 milioni, e il costo attuale della rosa intorno ai 140 milioni, l’attuale proiezione biancoceleste sarebbe dell’87%. Lo riporta Il Messaggero.