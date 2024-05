Lazio Women, Castiello a LSC: «Dispiace per la partita di oggi. Non mi aspettavo dei tifosi così». Le parole della calciatrice

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, Antonietta Castiello ha parlato del pareggio contro la Ternana. Queste le parole della giocatrice della Lazio Women:

PAROLE – «Come oggi, domenica prossima e l’ultima giornata, sarà tutto nelle nostre mani. Mi dispiace per la partita di oggi, ma sono fiera della mia squadra. Sapevamo che loro non avrebbero mai mollato, Pirone è una grande giocatrice quindi va bene così. Sono contenta di loro e di come sono scese in campo, tutte hanno voglia di vincere.

Non me l’aspettavo così tanta gente, sono orgogliosa di tutti i tifosi che abbiamo. Mi dispiace che non possono festeggiare con noi, però sicuramente saranno con noi anche da lontano. È da inizio stagione che abbiamo una tifoseria da invidia per tutte le altre squadre, sicuramente da martedì prepareremo la partita per vincerla e con tanto veleno perché oggi non l’abbiamo portata a casa e daremo il doppio.

Mi ha condizionato tanto, non so se mi avrebbe cambiato. Io meno e prima o poi il giallo lo prendo, è arrivato troppo presto ma va bene così.

Penso sia stato un anno pieno di sacrificio e fatica, il mister ci chiede tanto ma penso che sia ripagato per tutto quello che si vede in campo e sono contenta così».