Lazio Primavera, derby a reti bianche: 0-0 contro la Roma per i ragazzi di Sanderra, nel match di oggi

Dopo la qualificazione ai playoff Scudetto, la Lazio Primavera non va oltre lo 0-0 nel derby odierno contro la Roma.

Biancocelesti che perdono due punti per la questione posizionamenti in vista delle sfide finali, tenuti in piedi da un super Magro, protagonista più volte nel corso della gara.